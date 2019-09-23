На борту более 400 человек: в Тихом океане загорелся российский плавучий завод

У побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на российском плавучем заводе "Петр Житников", на борту которого находились 419 человек.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники "Интерфакс". Информация о погибших и пострадавших не поступала.

На судне начали срочную эвакуацию. При этом, в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" сообщили, что угрозы для жизни членов экипажа нет.

В Тихом океане загорелся российский плавучий завод korabel.ru

"Туда отправлены два спасательных судна. В Южно-Сахалинске готовятся к вылету два вертолета, они вылетят, как позволит погода", – отметили в центре.

По словам источника, капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа, хотя судно герметично. В свою очередь, в пресс-службе Росморречфлота уточнили, что почти половина экипажа плавбазы была эвакуирована на другие суда.

"Проводится эвакуация. Порядка 105 человек взяло на борт судно "Всеволод Сибирцев", еще сто человек – другое судно", – сказали в пресс-службе.

Вскоре стало известно, что очаг возгорания удалось локализовать. По словам очевидцев события, загорелась упаковка из гофрокартона в крабовом цехе.

"Петр Житников" – один из двух крупнейших в мире плавзаводов. Построен в 1989 году. Он предназначен для снабжения добывающих судов, приема сырой продукции и ее переработки. Водоизмещение — около 27 тысяч тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российских территориальных водах в Баренцевом море во время пожара на подводной лодке "Лошарик" погибли 14 моряков-подводников.

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