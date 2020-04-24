На американском авианосце Theodore Roosevelt коронавирус подтвердился у 840 членов экипажа.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили Военно-морские силы США.

"По состоянию на 23 апреля 100% членов команды Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксированы 840 положительных и 4098 отрицательных результатов", – сказано в сообщении.

Четверо зараженных госпитализировали в военно-морской госпиталь, 88 уже вылечились. 4234 моряка перебрались на берег к Гуаму, где корабль пришвартовался.

На борту авианосца Theodore Roosevelt у 840 человек подтвердили коронавирус anna-news.info

Ранее один член экипажа Theodore Roosevelt умер в отделении интенсивной терапии.

Напомним, вспышка коронавируса, была зафиксирована на борту авианосца Theodore Roosevelt в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам.

Занимавший должность и.о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся, а вскоре извинился и покинул пост.

Военно-морской флот провел расследование ситуации с авианосцем, и высшие должностные лица не исключают, что Крозье будет восстановлен после его завершения. Обнародование результатов расследования ожидает одобрения министра обороны Марка Эспера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирус обнаружили на греческом круизном корабле El Venizelos, на борту которого находились десятки граждан Украины.

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