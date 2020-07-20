На Байконуре возникло ЧП при установке космической ракеты

"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре.

На космодроме Байконур в Казахстане возникли проблемы при установке ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс", пуск которой намечен на 23 июля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Роскосмос", проблему обещают решить в ближайшее время.

"В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты "Роскосмоса" выявили замечания в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которое в ближайшее время будет устранено. Все работы идут согласно графику", – говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" не уточнили, о каком агрегате идет речь.

В плане предстартовой подготовки на случай необходимости устранить нештатные ситуации и замечания существует специальный резервный день.

Предстоящий полет "Прогресса" к МКС должен быть пятым с использованием сверхбыстрой трехчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в городе Байконур, где живут, в том числе, сотрудники одноименного космодрома, зафиксирован первый случай смерти от COVID-19.