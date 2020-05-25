На Австралию обрушился мощный шторм: без света остались тысячи домов. Фото и видео

Западная Австралия страдает от мощного шторма, который еще 24 мая охватил регион. Без света остались более 60 тысяч строений.

Как сообщает The Guardian, остатки бывшего тропического циклона Мангга разгоняют порывы ветра со скоростью 100 км / ч, пыльные бури и сильный дождь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

В результате в некоторых районах были повалены линии электропередач, деревья, с крыш домов сорвана кровля. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается. В районе столицы штата города Перт без света остались около 44 тысяч домов.

Также пострадали районы, расположенные в западной части штата. В частности, в портовом городе Джералдтон шторм обесточил около 13 тысяч строений. Позднее местным службам удалось восстановить электроснабжение в некоторых районах, однако в понедельник утром без света остаются около 47 тысяч домов.

Как сообщается, в местную службу по чрезвычайным ситуациям поступили несколько сотен звонков.

Метеорологическая служба предупредила, что сильный ветер может продолжится в южных регионах штата до вторника.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощный циклон под названием "Амфан" накрыл Восточную Индию и Бангладеш, убив по меньшей мере 14 человек и уничтожив тысячи домов.