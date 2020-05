На Австралию обрушился мощный шторм: без света остались тысячи домов. Фото и видео

Западная Австралия страдает от мощного шторма, который еще 24 мая охватил регион. Без света остались более 60 тысяч строений.

Как сообщает The Guardian, остатки бывшего тропического циклона Мангга разгоняют порывы ветра со скоростью 100 км / ч, пыльные бури и сильный дождь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

В результате в некоторых районах были повалены линии электропередач, деревья, с крыш домов сорвана кровля. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается. В районе столицы штата города Перт без света остались около 44 тысяч домов.

Также пострадали районы, расположенные в западной части штата. В частности, в портовом городе Джералдтон шторм обесточил около 13 тысяч строений. Позднее местным службам удалось восстановить электроснабжение в некоторых районах, однако в понедельник утром без света остаются около 47 тысяч домов.

Как сообщается, в местную службу по чрезвычайным ситуациям поступили несколько сотен звонков.

Метеорологическая служба предупредила, что сильный ветер может продолжится в южных регионах штата до вторника.

An impressive sight on satellite this afternoon, a significant weather system is on the doorstep on western #WA plus early signs of a low pressure system forming well off the Lower West coast. The low will deepen overnight & bring dangerous wind gusts to the #southwest. pic.twitter.com/i8AKV1GvVu — Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 24, 2020

Sparks were flying as this roof hit the power lines #perthweather pic.twitter.com/xF7p3WyyV2 — 𝙰𝚗𝚗𝚊 𝙷𝚒𝚕𝚕 (@anecdotal_anna) May 24, 2020

Just got sent this from the folks place in #Geraldton - Normally you can see the sea beyond the trees! No rain yet, just dust #WeatherUpdate #dust pic.twitter.com/790dHdg0l2 — Matt Hewitson (@MattHewitson) May 24, 2020

