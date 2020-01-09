На Австралию надвигается новая волна страшных пожаров: началась эвакуация

В Австралии начали новую массовую эвакуацию на густонаселенном юго-востоке страны.

Как передает Reuters, новая волна зноя стала причиной очередных масштабных пожаров, которые угрожают нескольким городам и общинам.

Новости Во время пожаров премьер Австралии отдыхал на Гавайях и успокаивал граждан через Твиттер

Пожары в Австралии

Что известно:

масштабные пожары в Австралии бушуют уже несколько месяцев, огнем охвачено более 5,5 млн га земли (для сравнения – это примерно Киевская и Черниговская область вместе взятые);

по предварительным данным, в огне погибли до 500 миллионов животных, а также как минимум 25 человек (еще несколько десятков считаются пропавшими без вести);

уничтожены свыше 1500 домов и уникальные природные массивы.

"Если вы получили инструкции выехать, вы должны выехать. Это единственный способ гарантировать вашу безопасность. Находиться в некоторых из этих мест опасно: там мы не гарантируем вашу безопасность", – сказал Даниэль Эндрюс, премьер штата Виктория.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец из Сиднея развенчал фейки соцсетей о пожарах в Австралии.

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