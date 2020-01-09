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9 января • обновлено в 11:43
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На Австралию надвигается новая волна страшных пожаров: началась эвакуация

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В Австралии начали новую массовую эвакуацию на густонаселенном юго-востоке страны.

Как передает Reuters, новая волна зноя стала причиной очередных масштабных пожаров, которые угрожают нескольким городам и общинам.

Новости
Во время пожаров премьер Австралии отдыхал на Гавайях и успокаивал граждан через Твиттер

Пожары в Австралии

Пожары в Австралии

Что известно:

  • масштабные пожары в Австралии бушуют уже несколько месяцев, огнем охвачено более 5,5 млн га земли (для сравнения – это примерно Киевская и Черниговская область вместе взятые);

  • по предварительным данным, в огне погибли до 500 миллионов животных, а также как минимум 25 человек (еще несколько десятков считаются пропавшими без вести);

  • уничтожены свыше 1500 домов и уникальные природные массивы.

"Если вы получили инструкции выехать, вы должны выехать. Это единственный способ гарантировать вашу безопасность. Находиться в некоторых из этих мест опасно: там мы не гарантируем вашу безопасность", – сказал Даниэль Эндрюс, премьер штата Виктория.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец из Сиднея развенчал фейки соцсетей о пожарах в Австралии.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Пожары в Австралии
Место
Австралия
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Давно пора создать международное МЧС. Планета общая.
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