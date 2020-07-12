На 30% опаснее: ученые заявили, что уровень заразности COVID-19 растет

Новый штамм коронавируса из-за мутации ДНК увеличил уровень заражения на 30%.

Об этом рассказал медицинский эксперт, который консультирует правительство Гонконга по поводу COVID-19, профессор Габриэль Леунг, передает South China Morning Post.

Декан медицинской школы Университета Гонконга заявил, что один инфицированный может заразить четырех человек, тогда как еще в марте вероятность составляла от двух до трех.

"Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели", – подчеркнул он.

Леунг добавил, что при этом нет никаких доказательств того, что вирус стал более смертоносным.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 12 июля коронавирус в мире поразил 12,8 млн человек, из которых 568,2 тысяч скончались, а 7,5 млн удалось выздороветь. За минувшие сутки было зафиксировано 214,7 тысяч новых случаев болезни, что на 9 тыс. меньше, чем днем ранее, когда был установлен антирекорд.