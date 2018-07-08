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"На 10 сантиметров": Кирилл "Руки-базуки" задумал новую выходку

2.1тЧитать новость на украинском

Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", заявил о желании увеличить руки на 10 сантиметров за пару недель.

"Помимо икроножных мышц, как думаете, руки стоит увеличить ещё на десять сантиметров за недели две?" - спросил он у поклонников в Instagram.

Отметим, что пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые и вовсе восприняли это за шутку. Другие же напомнили Терешину, как он жаловался на адскую боль из-за своих рук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парень с помощью инъекций синтола увеличил свои икры, назвав их "ноги-ракеты".

Место
Россия
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