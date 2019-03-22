Мюллер завершил двухлетнее расследование о связях Трампа с Россией

Расследование вмешательства России в президентскую избирательную кампанию в США в 2016 году завершено.

Как сообщает The New York Times, руководитель ФБР Роберт Мюллер передал свой отчет по делу генеральному прокурору США Уильяму Барру.

Тот, в свою очередь, пообещал в ближайшие дни проинформировать Конгресс о результатах расследования.

Как отмечает издание, теперь Барр должен определить, когда и в каком объеме доклад станет доступен для общественности. При этом он ранее намекал, что конгрессмены и сенаторы могут получить эту информацию уже на ближайших выходных.

Отметим, за время двухлетней работы группы Мюллера были предъявлены более 200 обвинений 34 физическим и двум юридическим лицам. 26 обвиняемых — граждане России.

Дело касается возможного влияния некоторых лиц на кампанию нынешнего американского президента Дональда Трампа.

Иллюстрация New Europe

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федеральное бюро расследований США задержало бывшего советника предвыборного штаба Трампа Роджера Стоуна. Такой шаг был связан с "российским расследованием", которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

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