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''Мы выиграли войну!'' Пропагандистка Кремля сделала заявление после решения США

1.9тЧитать материал на украинском

Главный редактор пропагандистского канала Russia Today Маргарита Симоньян своеобразно отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.

В личном Telegram-канале пропагандистка заявила, что отвод американских войск из северо-восточной Сирии свидетельствует о выигрыше России.

"Я правильно понимаю, что мы только что выиграли войну в Сирии? Или Трамп завтра опять передумает выводить войска?" — написала Симоньян.

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''Мы выиграли войну!'' Пропагандистка Кремля сделала заявление после решения США
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Sputnik Грузия

Отметим, американские военные начали информировать партнеров о своих планах начать вывод войск из региона кампании против ИГ. Штаты имеют около двух тысячи военнослужащих на территории, где они в основном готовят местные силы для борьбы с террористами.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила информацию о выводе войск США из Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2016 году президент Турции Эрдоган объявил военную операцию под названием "Щит Евфрата", которая была направлена на борьбу с ИГИЛ и Рабочей партией Курдистана.

12 декабря 2018 года турецкий лидер объявил о военной антитеррористической операции в тех районах Сирии, которые расположены к востоку от реки Евфрат.

Трамп уже заявлял в 2017 году о победе над ИГИЛ. Он тогда сообщил, что коалиция отвоевала у боевиков почти 100% территорий. Также Ирак объявил о завершении войны с ИГИЛ.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Темы
Конфликт в СирииХолодная война между Западом и Россиейроссийская пропаганда
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Россия
Тег
война
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CARGO 100
CARGO 100
Асад остался у власти, вот и делайте вывод - кто победил ...
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Santi Amonito
Santi Amonito
Так это вопрос или "выигрыш"?, - пора ватникам определиться, а то в очередной раз сели голой жопой на ежа. И "трампнаш" может передумать и "эрдоганнаш" может еще больше своих войск ввести... А там глядишь и в Европе побольшало "вдруг" на это количество американских военных...
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Новиков Александр
Новиков Александр
Santi Amonito, сша -асада надо убрать! Путин -руки коротки -Асад остался сша- Россия должна немедленно вывести войска из Сирии -Путин да пошли вы на ...уй -убегают америкосы
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