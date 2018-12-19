''Мы выиграли войну!'' Пропагандистка Кремля сделала заявление после решения США

Главный редактор пропагандистского канала Russia Today Маргарита Симоньян своеобразно отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.

В личном Telegram-канале пропагандистка заявила, что отвод американских войск из северо-восточной Сирии свидетельствует о выигрыше России.

"Я правильно понимаю, что мы только что выиграли войну в Сирии? Или Трамп завтра опять передумает выводить войска?" — написала Симоньян.

Маргарита Симоньян Sputnik Грузия

Отметим, американские военные начали информировать партнеров о своих планах начать вывод войск из региона кампании против ИГ. Штаты имеют около двух тысячи военнослужащих на территории, где они в основном готовят местные силы для борьбы с террористами.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила информацию о выводе войск США из Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2016 году президент Турции Эрдоган объявил военную операцию под названием "Щит Евфрата", которая была направлена на борьбу с ИГИЛ и Рабочей партией Курдистана.

12 декабря 2018 года турецкий лидер объявил о военной антитеррористической операции в тех районах Сирии, которые расположены к востоку от реки Евфрат.

Трамп уже заявлял в 2017 году о победе над ИГИЛ. Он тогда сообщил, что коалиция отвоевала у боевиков почти 100% территорий. Также Ирак объявил о завершении войны с ИГИЛ.