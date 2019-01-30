''Мы все объединимся!'' Прилепин забредил слиянием Украины с Россией

Российский писатель, экс-террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что в будущем Украина и Россия якобы вновь объединятся в одну страну.

Так одиозный боевик отреагировал на статью украинского эксперта Олега Соскина о том, что Украина должна вернуть себе исторические земли от Сяна до Дона. Свой ответ Прилепин озвучил в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Захар Прилепин Скриншот видео

"Этого ничего не будет в том виде, как себе представляет Соскин. Но будет в другом, нормальном виде. Мы — действительно один народ. Даже не с этими областями, а и с Сибирью, с Архангельском, Астраханью — мы все объединимся. Польшу не возьмем уже, потому что не надо нам, а вот свое вернем безусловно", — ухмыляясь, отметил Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, писатель-террорист заявил, что в ближайшем будущем Россия не намерена сдавать псевдореспублики на Донбассе, поскольку вложила в них много ресурсов. Вместе с тем, он отметил, что РФ не в восторге от взваленной на себя ноши и была бы не против отказаться от "Л/ДНР".

Ранее Прилепин утверждал, что Россия не присоединила к себе Донбасс, как временно аннексированный Крым, поскольку боялась цепной реакции. Она якобы считала, что в ее состав попросится вся Украина, а агрессор не может себе этого позволить.

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