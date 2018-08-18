"Мы виноваты, это приговор": сын экс-депутата Госдумы РФ совершил парный суицид

В Балашихе Московской области 25-летние Роман Шингаркин и Александра Соловьева спрыгнули вместе с 14 этажа и погибли.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, перед прыжком молодые люди приковали себя друг к другу наручниками.

Известно, что погибший парень был сыном экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина и стал известен участием в акции против коррупции на Пушкинской площади Москвы 26 марта, когда залез на фонарный столб. Александра Соловьева окончила первый курс медицинского института, ее мать работает помощником повара.

Отмечается, что молодые люди готовились к самоубийству несколько недель. На крышу они перелезли с балкона, на стенах которого оставили любовные послания.

Роман Шингаркин оставил предсмертную записку на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв. Не надо никого наказывать, виноваты только мы. Мы сами судьи. Просто печальный человек из меня получился", - написал он.

Известно также, что мать Соловьевой вечером 17 августа отпустила дочку на концерт группы "Аукцион" и периодически звонила до утра. Она утверждает, что Александра не думала о самоубийство. Но, судя по ее записи в соцсети, она собиралась покончить с собой.

"С прошлой осени я начала слишком жестоко биться внутри и наконец, спустя много лет, решила окончательно уйти. Я знала, что это когда-то случится", - написала девушка.

Вечером накануне смерти Александра поделилась своими планами с подругой Лизой.

"Девочки вместе шли с концерта "Аукциона". По дороге Саша подарила Лизе две книги и попросила открыть их только на следующий день. Лиза не выдержала, в книге была прощальная записка. Подруга попыталась отговорить Сашу, та вроде как пообещала этого не делать, но утром написала, что все осталось в силе", - говорится в сообщении.

Подруга попыталась предупредить полицию и мать Александры, но было поздно.

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