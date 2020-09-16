Мы видели это в Грузии и Украине, – глава Еврокомиссии предостерегла ЕС от сближения с Кремлем

Попытка европейских политиков наладить диалог с Россией посредством завершения строительства газопровода “Северный поток-2” не изменят агрессивное поведение Кремля.

Об этом заявила 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступила в Европарламенте с традиционным обращением "О состоянии Союза".

"Тем, кто требует более близких отношений с Россией, я скажу так: отравление Алексея Навального химическим боевым веществом – не единичный случай", – заявила политик.

По словам фон дер Ляйен, подобное поведение российских спецслужб можно было ранее видеть в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери, а также в процессе вмешательства в выборы по всему миру.

"Поведение России остается неизменным – и никакой газопровод здесь ничего не изменит", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций РФ, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство добьется завершения строительства российского "Северного потока-2". При этом немецкий лидер раскритиковала намерение США ввести санкции.