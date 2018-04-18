"Мы вернемся!" Сбежавший в Россию экс-нардеп пригрозил Украине

Сбежавший в Россию экс-нардеп Игорь Марков заявил, что хочет вернуться в Украину и обязательно сделает это, ведь уверен в том, что люди поддержат его и таких, как он, отвернувшись от "хунты" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Своими грозными намерениями коллаборант поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Бурную реакцию Маркова, рассуждавшего о захвате власти в Украине "фашистами", вызвал вопрос украинского политолога Василия Вакарова о том, к кому же он тогда намерен возвращаться. На это беглый экс-парламентарий ответил, что желает вернуться к своему народу. Вакаров, в свою очередь, уточнил, мешает ли кто-то Маркову сделать это сейчас.

"Мне мешает?! Мне мешает та хунта и банда, которая сегодня захватила власть! Я, между прочим, официально нахожусь в розыске в Украине, как и многие мои коллеги. Непонятно за что! Потому что вы боитесь, что мы туда вернемся. Потому что мы вернемся, и народ поддержит нас, а не вашу банду!" — разъяренно крикнул перебежчик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Марков заявил, что большинство украинских военнослужащих при встрече с россиянами якобы охотно перешли бы на их сторону и "побратались".