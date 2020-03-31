"Мы убиваем людей": Лукашенко выступил против главного метода сдерживания коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против введения карантина и стране из-за распространения коронавируса.
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Об этом глава Республики заявил в интервью агентству БелТА, сообщив, что сам тесты на COVID-19 не делал, и не знает перенес он заражение или нет.
Александр Лукашенко
"Фокус"
"Запирать - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не загонять людей в дома. Нас всегда учили, если ОРВИ, вирусы всякие ходят, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", – сказал Лукашенко.
Лукашенко против изоляции: Запирать - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не загонять людей в дома. Нас всегда учили: если ОРВИ, грипп, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение pic.twitter.com/gXQqZqvaAH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 31, 2020
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей и высмеял тему борьбы с коронавирусом.
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