"Мы убиваем людей": Лукашенко выступил против главного метода сдерживания коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против введения карантина и стране из-за распространения коронавируса.

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Об этом глава Республики заявил в интервью агентству БелТА, сообщив, что сам тесты на COVID-19 не делал, и не знает перенес он заражение или нет.

Александр Лукашенко "Фокус"

"Запирать - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не загонять людей в дома. Нас всегда учили, если ОРВИ, вирусы всякие ходят, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", – сказал Лукашенко.

Лукашенко против изоляции: Запирать - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не загонять людей в дома. Нас всегда учили: если ОРВИ, грипп, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение pic.twitter.com/gXQqZqvaAH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 31, 2020

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей и высмеял тему борьбы с коронавирусом.

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