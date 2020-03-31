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31 марта • обновлено в 21:51
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"Мы убиваем людей": Лукашенко выступил против главного метода сдерживания коронавируса

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против введения карантина и стране из-за распространения коронавируса.

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Об этом глава Республики заявил в интервью агентству БелТА, сообщив, что сам тесты на COVID-19 не делал, и не знает перенес он заражение или нет.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Фокус"

"Запирать - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не загонять людей в дома. Нас всегда учили, если ОРВИ, вирусы всякие ходят, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", – сказал Лукашенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей и высмеял тему борьбы с коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
карантин
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