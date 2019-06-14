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"Мы тоже устраиваем козни": военный США жестко ответил России

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США оставляют за собой право вмешиваться во внутренние дела стран, в которых "людоедские" режимы нарушают права человека.

Об этом заявил в эфире ObozTV капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, комментируя обнародованный в России доклад об американском вмешательстве в дела РФ.

"Да, мы тоже устраиваем козни. Единственное, что мы не делаем – не признаем "Хамас" и "Хезболлу" как нетеррористические организации. Мы не продаем и не даем бесплатно оружие разным террористическим организациям. Мы не помогаем сомалийским пиратам захватить украинские корабли с оружием, проданным Африке, где создается конкуренция. Мы этим не занимаемся", – заявил Табах.

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По словам американского военного, США занимаются тем, что следят, где нарушаются права человека.

"Мы получили очень хороший урок во время Второй мировой войны, когда мы не вмешивались в суверенные дела фашистской Германии. Когда там начали убивать гомосексуалистов, евреев, душевнобольных людей, мы сказали – это их внутреннее дело, в это мы вмешиваться не будем. Мы выучили урок. Если мы и цивилизованное мировое сообщество не будем вмешиваться во внутренние дела людоедов, эти людоеды переключатся и на тебя, и в конце концов будет еще одна огромная война", – подчеркнул он.

Гарри Табах

Гарри Табах

5.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVХолодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Персона
Гарри Табах
Место
США
Тег
Россия
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Молодец, и Россия имеет право вмешиваться в людоедский режим на Украине. Поэтому прощай Крым, прощай Донбасс.
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