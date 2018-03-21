"Мы - супердержавы": Госдеп прокомментировал поздравление Трампа Путину

США и Россия должны быть на связи друг с другом как "две ядерные супердержавы".

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает "РИА Новости". Так она прокомментировала телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным, во время которого американский лидер поздравил последнего с победой на президентских выборах.

"Реальность в том, что мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире, и мы должны быть в состоянии снять трубку и вести диалог друг с другом", — сказала Нойерт.

При этом она подчеркнула, что США продолжат критиковать Россию за ее действия.

Как писал "Обозреватель", американский сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за беседу с Путиным.