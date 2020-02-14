"Мы стоим с Украиной!" Американский сенатор бросил мощный вызов Путину. Видео

Сенатор-демократ Роберт Менендез призвал руководство США пересмотреть свое отношение к Украине и усилить военную помощь Киеву, который находится на передовой российской агрессии

Такое высказывание прозвучало в интервью "Голосу Америки" (чтобы посмотреть видео, поскролльте). По его словам, Украина должна получить статус особого партнера США вне НАТО.

Роберт Менендез Armenpress

"Мы стоим с Украиной, поскольку наше сотрудничество дает полезное понимание тактики России, как на поле боя, так и в киберпространстве", – сказал Менендез.

При этом он призвал сделать все возможное для того, чтобы Украина больше попадала под давление.

"Ми стоїмо з Україною, оскільки наша співпраця дає корисне розуміння тактики Росії, як на полі бою, так і в кіберпросторі." До посилення підтримки України, яка перебуває на передовій російської агресії, закликав у Вашингтоні сенатор-демократ Роберт Менендез. pic.twitter.com/nud6WFUYK0 — Голоc Амepики (@chastime) February 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк очертил главные цели Украины на пути к членству в НАТО.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!