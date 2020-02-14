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15 февраля • обновлено в 01:49
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"Мы стоим с Украиной!" Американский сенатор бросил мощный вызов Путину. Видео

1.4т
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Сенатор-демократ Роберт Менендез призвал руководство США пересмотреть свое отношение к Украине и усилить военную помощь Киеву, который находится на передовой российской агрессии

Такое высказывание прозвучало в интервью "Голосу Америки" (чтобы посмотреть видео, поскролльте). По его словам, Украина должна получить статус особого партнера США вне НАТО.

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Роберт Менендез

Роберт Менендез

Armenpress

"Мы стоим с Украиной, поскольку наше сотрудничество дает полезное понимание тактики России, как на поле боя, так и в киберпространстве", – сказал Менендез.

При этом он призвал сделать все возможное для того, чтобы Украина больше попадала под давление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк очертил главные цели Украины на пути к членству в НАТО.

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Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Военная помощь Украине Импичмент Трампа
Место
США
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