"Мы стали рабами": в ФСБ рассказали, как Россия катится в "совок"

В Российской Федерации активно растет "племя стукачей" и страна с каждым днем все больше превращается в СССР.

"Страна катится в совок в худшем виде. И многие добросовестно заблуждаются, что все будет хорошо", - рассказал в интервью "Радио Свобода" неназванный действующий офицер ФСБ.

Он подчеркнул, что единственная цель работы ФСБ - "сохранение власти и борьба с инакомыслием. Когда прозреваешь, начинает тошнить".

По его словам, в России "растет племя стукачей", число которых достигло нескольких миллионов. "Сосед, участковый, старший по дому, на работе, в вузе и т. д." - отметил сотрудник ФСБ.

"Когда я слушаю молодых людей, рассказывающих добровольно-инициативно о своих друзьях, меня тошнит. За какой-то пряник они стали рабами и заражают этим свое окружение. И с ними будут жить мои дети, и все пойдет по кругу. Вот о чем должен задуматься каждый", - рассказал офицер.

Как писал "Обозреватель", в ФСБ признались, что Русская православная церковь (РПЦ) является филиалом Федеральной службы безопасности РФ.