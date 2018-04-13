"Мы смотрим внимательно!" Вскрылись объекты, по которым ударит Трамп в Сирии

США готовые разбомбить восемь потенциальных целей в Сирии в случае военного ответа на химатаку в Думе.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Эти цели включают в себя два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект химического оружия", - сказано в материале.

При этом источник уточнил, что армия Башара Асада спрятала значительное количество воздушных ресурсов на аэродромы, контролируемые Россией, в надежде на то, что Вашингтон не захочет нанести удар по ним.

"Мы смотрим очень серьезно, очень внимательно на эту ситуацию, и мы видим, что происходит", - сказал Трамп в четверг журналистам.

Trump: Will meet about Syria today from CNBC.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США заявили о возможном ракетном ударе в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибло 150 человек.

Позже Трамп в Twitter призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии.