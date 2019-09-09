"Мы пришли забрать вас!" Обнародован жуткий разговор убийц Хашогги

Убийцы журналиста Джамаля Хашогги после его прибытия в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле сказали о своем намерении якобы вывезти его в Саудовскую Аравию по указанию Интерпола.
Турецкое издание Sabah обнародовало расшифровку аудиозаписей, сделанных Организацией национальной разведки Турции.
"Проходите, садитесь. Мы должны вернуть вас в Эр-Рияд. Есть приказ Интерпола. Интерпол попросил вас отправить обратно. Мы пришли забрать вас", — сказал один из тех, кто разговаривал с Хашогги.
Журналист на это ответил: "Нет дел, связанных со мной. Меня невеста ждет на улице".
Во время общения убийцы спрашивали у него, имеет ли он при себе телефоны и каких брендов. Тот ответил, что два iPhone. После этого ему приказали написать сообщение сыну, но журналист отказался.
Джамаль Хашогги
ВВС
Затем, согласно стенограмме, Хашогги спросил собеседников, зачем им полотенце и собираются ли они давать ему лекарства, на что получил ответ: "Мы вас положим спать".
Позже, очевидно, журналиста душили — убийцы между собой переговаривались, дышит ли он еще.
Как отмечает Sabah, тело журналиста расчленили, о чем свидетельствуют соответствующие звуки с аудиозаписи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Хашогги числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позже стало известно, что он был жестоко убит на территории диппредставительства. Есть версия, что его растворили в кислоте.
Расчлененное тело Хашогги могло быть вывезено из Турции в чемоданах.
Правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства.
В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.
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