"Мы пришли забрать вас!" Обнародован жуткий разговор убийц Хашогги

Убийцы журналиста Джамаля Хашогги после его прибытия в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле сказали о своем намерении якобы вывезти его в Саудовскую Аравию по указанию Интерпола.

Турецкое издание Sabah обнародовало расшифровку аудиозаписей, сделанных Организацией национальной разведки Турции.

"Проходите, садитесь. Мы должны вернуть вас в Эр-Рияд. Есть приказ Интерпола. Интерпол попросил вас отправить обратно. Мы пришли забрать вас", — сказал один из тех, кто разговаривал с Хашогги.

Журналист на это ответил: "Нет дел, связанных со мной. Меня невеста ждет на улице".

Во время общения убийцы спрашивали у него, имеет ли он при себе телефоны и каких брендов. Тот ответил, что два iPhone. После этого ему приказали написать сообщение сыну, но журналист отказался.

Джамаль Хашогги ВВС

Затем, согласно стенограмме, Хашогги спросил собеседников, зачем им полотенце и собираются ли они давать ему лекарства, на что получил ответ: "Мы вас положим спать".

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Позже, очевидно, журналиста душили — убийцы между собой переговаривались, дышит ли он еще.

Как отмечает Sabah, тело журналиста расчленили, о чем свидетельствуют соответствующие звуки с аудиозаписи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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