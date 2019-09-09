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10 сентября • обновлено в 06:38
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"Мы пришли забрать вас!" Обнародован жуткий разговор убийц Хашогги

6.7т Читать материал на украинском

Убийцы журналиста Джамаля Хашогги после его прибытия в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле сказали о своем намерении якобы вывезти его в Саудовскую Аравию по указанию Интерпола.

Турецкое издание Sabah обнародовало расшифровку аудиозаписей, сделанных Организацией национальной разведки Турции.

"Проходите, садитесь. Мы должны вернуть вас в Эр-Рияд. Есть приказ Интерпола. Интерпол попросил вас отправить обратно. Мы пришли забрать вас", — сказал один из тех, кто разговаривал с Хашогги.

Журналист на это ответил: "Нет дел, связанных со мной. Меня невеста ждет на улице".

Во время общения убийцы спрашивали у него, имеет ли он при себе телефоны и каких брендов. Тот ответил, что два iPhone. После этого ему приказали написать сообщение сыну, но журналист отказался.

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

ВВС

Затем, согласно стенограмме, Хашогги спросил собеседников, зачем им полотенце и собираются ли они давать ему лекарства, на что получил ответ: "Мы вас положим спать".

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Позже, очевидно, журналиста душили — убийцы между собой переговаривались, дышит ли он еще.

Как отмечает Sabah, тело журналиста расчленили, о чем свидетельствуют соответствующие звуки с аудиозаписи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Турция
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