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"Мы придем за вами": в Британии объявили "охоту" на российских олигархов

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Власти Великобритании начнут борьбу с незаконными деньгами российских олигархов, проживающих на британских островах.

Об этом заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес, пишет Times.

"Вся мощь правительства" обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище, отметил он.

По словам Уоллеса, официальный Лондон считает, что образ жизни богатых выходцев из РФ напоминает сюжет сериала "Макмафия".

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"Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь", - пообещал министр.

На днях в Британии вступил в силу закон "Ордер на богатство неясного происхождения", который позволяет заморозить активы стоимостью от 50 тысяч фунтов и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить их происхождение. Правоохранители уже определили десятки целей для расследования, говорится в материале.

Под прицел могут попасть и представители законодательной власти. Тем из них, кто "вдруг покупает роскошный таунхаус в центре Лондона", придется объяснить, где они взяли деньги на него, подчеркнул Уоллес.

Отметим, в сериале "Макмафия" речь идет о международном преступном синдикате, которым руководят выходцы из России.

Как писал "Обозреватель", миллиардеры из России вошли в топ самых богатых жителей Британии.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейСанкции против России
Место
Великобритания
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