"Мы придем за вами": в Британии объявили "охоту" на российских олигархов

Власти Великобритании начнут борьбу с незаконными деньгами российских олигархов, проживающих на британских островах.

Об этом заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес, пишет Times.

"Вся мощь правительства" обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище, отметил он.

По словам Уоллеса, официальный Лондон считает, что образ жизни богатых выходцев из РФ напоминает сюжет сериала "Макмафия".

"Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь", - пообещал министр.

На днях в Британии вступил в силу закон "Ордер на богатство неясного происхождения", который позволяет заморозить активы стоимостью от 50 тысяч фунтов и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить их происхождение. Правоохранители уже определили десятки целей для расследования, говорится в материале.

Под прицел могут попасть и представители законодательной власти. Тем из них, кто "вдруг покупает роскошный таунхаус в центре Лондона", придется объяснить, где они взяли деньги на него, подчеркнул Уоллес.

Отметим, в сериале "Макмафия" речь идет о международном преступном синдикате, которым руководят выходцы из России.

Как писал "Обозреватель", миллиардеры из России вошли в топ самых богатых жителей Британии.