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/Новости мира

"Мы предупреждали!" Иран жестко высказался об атаке на танкеры

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Иран отвергает любые обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе.

Такое заявление в своем Twitter сделал глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, обвинения США в адрес Ирана без каких-либо прямых или косвенных доказательств являют собой попытки саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

"Я предупреждал именно о таком сценарии еще несколько месяцев назад. И не потому, что я ясновидящий, а потому, что вижу разработчиков этого плана", — сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL:

  • 14 мая беспилотники йеменских повстанцев ударили по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. В подготовке атаки на американских союзников подозревают Иран.

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Место
Иран
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А какого числа эту ольху-р испытывали и в каком направлении?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Если не Иран - тогда кoзломордые!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
CARGO 100, ти бійся, що на вас полумають: скоро забудеш запах справжнього молока.
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CARGO 100
CARGO 100
Махал Махалыч, ну конечно, на вас, морскую державу, никто и не подумает. Все катера в Керчи. А просто с флагом и под "ще не вмерла" до Оманского залива - ну никак ...
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