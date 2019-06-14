"Мы предупреждали!" Иран жестко высказался об атаке на танкеры

Иран отвергает любые обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе.

Такое заявление в своем Twitter сделал глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, обвинения США в адрес Ирана без каких-либо прямых или косвенных доказательств являют собой попытки саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

"Я предупреждал именно о таком сценарии еще несколько месяцев назад. И не потому, что я ясновидящий, а потому, что вижу разработчиков этого плана", — сказал он.

Конфлитк Ирана и США "Капитал"

That the US immediately jumped to make allegations against Iran—w/o a shred of factual or circumstantial evidence—only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB: Sabotage diplomacy—including by @AbeShinzo—and cover up its #EconomicTerrorism against Iran. — Javad Zarif (@JZarif) 14 июня 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL:

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19 мая король Саудовской Аравии призвал лидеров арабских стран на экстренный саммит на тему отношений с Ираном

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