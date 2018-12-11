''Мы поддержим'': депутат Госдумы призвал к религиозной войне в Украине

Депутат нелегитимной Государственной думы России Алексей Журавлев призвал священников УПЦ МП начать религиозную войну в Украине и сравнил их с полноценной армией.

Более того, скандальный политик заверил, что они получат необходимую поддержку от Российской Федерации. Враждебный посыл Журавлева прозвучал в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на Первом канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Алексей Журавлев Скриншот видео

"Священники — это как военные. Вот военный — он ходит в параде, несет вахту. А потом вдруг война, спрашивают, что им делать? Им надо воевать! В данном случае священник — он же ведь не то что (должен. — Ред.) читать проповеди и исповедовать. Он берет на себя миссию! И миссия эта серьезная — они отвечают не перед государством, не перед приходом, а перед Богом. И дальше их выбор, конечно, — это выбор войны. Да, религиозной, но войны! И они должны это понимать. И, конечно, да, мы будем их поддерживать. А поддерживать можно по-разному", — угрожающе высказался депутат страны-агрессора.

Священники УПЦ МП 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналогичный месседж озвучил бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Москву. Так, он заявил, что в Украине якобы начнется кровопролитная религиозная война из-за создания поместной автокефальной церкви. Более того, коллаборационист лично призвал украинцев к неповиновению власти и, по сути, государственному перевороту, отметив, что это якобы разрешено некой социальной концепцией РПЦ.

До этого он и вовсе грозил Украине тем, что она захлебнется кровью, если добьется создания единой поместной автокефальной церкви. Марков считает, что после этого все прихожане УПЦ МП якобы выйдут защищать свои храмы с оружием в руках.