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"Мы осуждаем!" В США пристыдили Путина из-за крымских татар

2.1тЧитать материал на украинском

Государственный департамент США осудил действия российских оккупационных властей против крымских татар в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря ведомства Роберта Палладино в Twitter. "Мы осуждаем действия российской оккупационной власти в Крыму. Вооруженные и замаскированные сотрудники ФСБ осуществляли обыски в домах крымских татар", – написал он.

В частности, Палладино призвал Россию освободить этих людей, а также еще более 70 несправедливо осужденных украинских политзаключенных.

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Обыски у крымских татар

Обыски у крымских татар

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта устроили массовые обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Их подозревают в участии в запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

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Темы
Аннексия КрымаУкраинские политзаключенные в России
Место
Украина
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "замаскированные сотрудники ФСБ" Шикарно замаскировались - надпись "ФСБ" на куртках начисто опровергает что это сотрудники ФСБ, ага.
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Юг Руси
Юг Руси
А как на счёт "глубокой озабоченности"?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ха ха ха...и только?...какой то секретарь в каком то твиттере? Ну и ? Вы идиоты?
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