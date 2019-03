"Мы осуждаем!" В США пристыдили Путина из-за крымских татар

Государственный департамент США осудил действия российских оккупационных властей против крымских татар в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря ведомства Роберта Палладино в Twitter. "Мы осуждаем действия российской оккупационной власти в Крыму. Вооруженные и замаскированные сотрудники ФСБ осуществляли обыски в домах крымских татар", – написал он.

В частности, Палладино призвал Россию освободить этих людей, а также еще более 70 несправедливо осужденных украинских политзаключенных.

We condemn the actions of #RussianOccupation authorities in #Crimea. Armed and masked FSB raided #CrimeanTatar homes, terrorizing families and arresting 20+ individuals. #Russia, release these men and the 70+ other unjustly imprisoned Ukrainians. #CrimeaIsUkraine https://t.co/vM8XuLLnkh