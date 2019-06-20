"Мы недовольны!" Малайзия внезапно стала защищать Россию по делу MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад встал на защиту России по делу расследования катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Чиновник назвал доклад по делу о крушении рейса MH17 политизированным и антироссийским, пишет издание Star.

"Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях", – отметил Мохамад.

Также он добавил, что "следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия".

"Нам нужно доказательство вины России в случившемся. Но пока что их нет, есть только слухи", – считает малайзийский премьер-министр.

Махатхир Мохамад

Напомним, что Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Экспертно-журналистская группа 19 июня опубликовала новый доклад, в котором названо большинство фигурантов прослушек СБУ, ранее неизвестные широкой общественности.

Позже один из подозреваемых в деле о крушении Boеing рейса MH17 на Донбассе, имя которого обнародовало следствие 19 июня, Сергей "Хмурый" Дубинский, отреагировал на обвинения, открестившись от причастности к трагедии.

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