"Мы не вмешивались!" Путин бросил циничный упрек Западу из-за Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что считает абсурдными все обвинения во вмешательстве в выборы президента США и избрание депутатов Европарламента. При этом он обвинил Запад в поддержке "госпереворота" в Украине.

Такое высказывание прозвучало в интервью газете Corriere della Sera, которое публикует пресс-служба Кремля. "Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это закончилось – хорошо известно – "пшиком". И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора – "наскрести" фактов – не удалось, потому что их просто не было в природе. Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений – до сих пор действуют", – пожаловался он.

По его словам, россияне якобы готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей.

Владимир Путин

"Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран-членов Ев­росоюза, так и других государств мира. В этом – наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный пере­ворот в Украине в феврале 2014 года", – заверил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов наладить отношения с Россией, которые были испорчены из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года.

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