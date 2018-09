''Мы не прятались'': Израиль ответил на новые нападки России

Силы обороны Израиля (IDF) сделали категоричное заявление касательно обвинений Российской Федерации в катастрофе российского военного самолета Ил-20 в Сирии.

Ответ обнародован пресс-службой на официальной странице IDF в Twitter. В сообщении отмечают, что делегация Израиля, которую возглавляет командующий ВВС генерал Амикам Норкин, предоставила российским военным документ с подробностями инцидента с Ил-20.

"Израильские истребители F-16 в момент сбития российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля", - заверили в IDF, назвав последствия крушения "трагическими и тяжелыми".

The AAR was conducted and presented in a thorough, detailed and professional manner. The comprehensive, accurate and factual details are known to the relevant professionals in the Russian military, and they clearly state that: