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ПолитикаЭкономика

''Мы не прятались'': Израиль ответил на новые нападки России

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Силы обороны Израиля (IDF) сделали категоричное заявление касательно обвинений Российской Федерации в катастрофе российского военного самолета Ил-20 в Сирии.

Ответ обнародован пресс-службой на официальной странице IDF в Twitter. В сообщении отмечают, что делегация Израиля, которую возглавляет командующий ВВС генерал Амикам Норкин, предоставила российским военным документ с подробностями инцидента с Ил-20.

"Израильские истребители F-16 в момент сбития российского самолета-разведчика не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля", - заверили в IDF, назвав последствия крушения "трагическими и тяжелыми".

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Гибель Ил-20 в Сирии: Израиль отказался подчиниться России

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих, был сбит ПВО правительственных сил Сирии.

Россия всю ответственность в инциденте возложила на Израиль, заявив, что их истребители специально закрывались сбитым самолетом. В РФ даже пригрозили тем, что "оставляют за собой право на адекватные ответные действия".

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Израиль
Объекты
Россиясамолетразбился самолет
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
У кацапов все через *опу делается. Жопорукие кацапские списюалисты ПВО сбивают свой самолет, а жопоголовые кацапские командиры пытаются свои грехи повесить на других
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
нету сцыкливее армии в мире чем росийская-эксперты! росия выгребала выгребаети будет выгребать-военные эксперты
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Malynov Volodymyr
Malynov Volodymyr
Якщо навіть і заховолись за кацапський літак,то це тільки може говорити про високий професійний рівень ізраїльських пілотів
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