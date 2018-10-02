''Мы не остановимся!'' Лидер Каталонии выдвинул ультиматум Испании

Председатель правительства Каталонии Жоаким Торра призвал премьер-министра Испании Педро Санчеса в течение месяца согласовать механизм самоопределения региона.

Как передает Reuters слова Торра, в противном случае его партия отзовет свою поддержку Санчаса в национальном парламенте.

"Если до конца ноября механизм не будет согласован, то партии, которые выступают за независимость, больше не будут гарантировать стабильное пребывание Педро Санчеса в испанском парламенте" - заявил лидер Каталонии.

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"Мы не остановимся, пока результаты референдума 1 октября прошлого года не вступят в силу со всеми последствиями", - добавил Торра, посоветовав не испытывать его терпение.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Барселоне прошли массовые акции протеста в годовщину референдума о независимости Каталонии, которые в результате переросли в беспорядки. Всего в течение дня на улицы города вышли около 180 тысяч человек.

В ходе выступления Торра демонстранты освистали его, обвинив в том, что он не оказывает достаточного сопротивления Мадриду.