"Мы не одиноки!" Глава Грузии внезапно заговорила о дружбе с Путиным

Грузия, которую ранее призвали объединиться с Украиной против главы РФ Владимира Путина, не может не попытаться вести диалог с Россией и закрыться в себе.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью "Грузии Online". Таким образом она подвела итоги своего визита в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, где при посредничестве Швейцарии состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Президент Грузии отметила позитивные оценки встречи, прозвучавшие со стороны партнеров страны и заговорила о дружбе с Путиным.

Саломе Зурабишвили zemlyaki.name

"В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, имеющей конфликт подобного типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один — война, военный путь, от которого мы отказались; второй — это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе. Очень примечательно, что реакция, которую мы услышали после этой встречи — будь то от США, государственного департамента США или Европейского союза, а также от ведомства Могерини или Генерального секретаря — все отзывы, которые мы услышали об этой встрече, были положительными, что вы должны попытаться, мы рядом с вами. Мы не одиноки и никогда не окажемся один на один, у нас есть поддержка наших партнеров", — сказала Саломе Зурабишвили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже Верховная Рада решила не аккредитовать новую делегацию Украины в ПАСЕ и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.

23 сентября стало известно, что Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

Позже Грузию призвали объединиться с Украиной против Путина.

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