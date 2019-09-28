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28 сентября • обновлено в 18:50
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"Мы не одиноки!" Глава Грузии внезапно заговорила о дружбе с Путиным

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Грузия, которую ранее призвали объединиться с Украиной против главы РФ Владимира Путина, не может не попытаться вести диалог с Россией и закрыться в себе.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью "Грузии Online". Таким образом она подвела итоги своего визита в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, где при посредничестве Швейцарии состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Президент Грузии отметила позитивные оценки встречи, прозвучавшие со стороны партнеров страны и заговорила о дружбе с Путиным.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

zemlyaki.name

"В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, имеющей конфликт подобного типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один — война, военный путь, от которого мы отказались; второй — это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе. Очень примечательно, что реакция, которую мы услышали после этой встречи — будь то от США, государственного департамента США или Европейского союза, а также от ведомства Могерини или Генерального секретаря — все отзывы, которые мы услышали об этой встрече, были положительными, что вы должны попытаться, мы рядом с вами. Мы не одиноки и никогда не окажемся один на один, у нас есть поддержка наших партнеров", — сказала Саломе Зурабишвили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Саломе Зурабишвили Владимир Путин
Место
Грузия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Голодное урчание в желудке всегда заставляет даже упоротую голову думать лучше
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Так кушать то охота))))))))))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему внезапно? Кушать то хочется а одними скачками вокруг покрышек сыт не будешь, украина тому доказательство)))))
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