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"Мы – не один народ!" Минск вслед за Тбилиси восстал против Путина

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В Минске 21 июня активисты устроили протест против объединения с Россией в "Союзное государство".

В сети появились фото и видео. На акцию вышли около 15 человек. Они пробрались в фан-зону Европейских игр. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Протестующие держали плакаты с надписями "Беларусь не Россия", "Путин! Мы не один народ", "До свидания, наш ласковый Миша", "Отстаньте от нас со своей интеграцией", "Путин, решай свои проблемы без нас".

Новости
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Протест в Минске

Протест в Минске

Диалог.UA

"Мы – не один народ!" Минск вслед за Тбилиси восстал против Путина

Диалог.UA

"Мы – не один народ!" Минск вслед за Тбилиси восстал против Путина

Диалог.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.

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Персона
Владимир Путин
Место
БеларусьМинск
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Серьезно?))) Пара тройка местных сумасшедших уже весь народ Белоруссии?)
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Против Путина "восстали" аж 15 целых человек, масштаб протестов поражает
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