"Мы – не один народ!" Минск вслед за Тбилиси восстал против Путина

В Минске 21 июня активисты устроили протест против объединения с Россией в "Союзное государство".

В сети появились фото и видео. На акцию вышли около 15 человек. Они пробрались в фан-зону Европейских игр. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Протестующие держали плакаты с надписями "Беларусь не Россия", "Путин! Мы не один народ", "До свидания, наш ласковый Миша", "Отстаньте от нас со своей интеграцией", "Путин, решай свои проблемы без нас".

Протест в Минске Диалог.UA

Диалог.UA

Диалог.UA

Белорусы тоже не хотят быть "одним народом" и "мышебратьями" с оккупантами и убийцами pic.twitter.com/k8V4JkjgGc — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas__A) 21 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.

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