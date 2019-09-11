Главная Новости
11 сентября • обновлено в 11:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Мы не комментируем": в ООН внезапно "закрыли глаза" на "выборы" в Крыму

2.8т Читать материал на украинском

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался комментировать российские "выборы" в оккупированном Крыму.

Гутерриш считает Крым частью Украины, однако якобы не может высказываться о последних событиях на полуострове из-за отсутствия мандата, передает "Укринформ" со ссылкой на его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

"У нас нет мандата, чтобы комментировать эти выборы. В общем, мы обычно не комментируем, если у нас нет мандата ...", – заявил спикер.

Новости
Журналист указал на хитрость Кремля на скандальных выборах в Крыму

При этом Дюжаррик заверил, что взгляд генсека ООН на этот вопрос "очень четкий, и он отвечает резолюции Генеральной Ассамблеи о территориальной целостности Украины".

Гутерриш и Путин

Гутерриш и Путин

kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек ООН выставил требования Украине по Крыму, призвав упростить процедуру посещения полуострова, а также доступа его жителей ко всем госуслугам, предоставляемым в других частях страны.

Что касается выборов в оккупированном Крыму, то четкую позицию ранее выразили дружественные Украине страны, которые осудили РФ – Литва, Латвия, Грузия, Польша и другие.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Антониу Гутерреш
Место
Украина
Тег
ООН
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
29
12
Смешно
0
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!смерть росии и смерть окупантам
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Визгом чубатых мутантов за забором удовлетворён.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Юг Руси
Юг Руси
"Внезапно"? .... Вполне ожидаемо ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel