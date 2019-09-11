"Мы не комментируем": в ООН внезапно "закрыли глаза" на "выборы" в Крыму

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался комментировать российские "выборы" в оккупированном Крыму.

Гутерриш считает Крым частью Украины, однако якобы не может высказываться о последних событиях на полуострове из-за отсутствия мандата, передает "Укринформ" со ссылкой на его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

"У нас нет мандата, чтобы комментировать эти выборы. В общем, мы обычно не комментируем, если у нас нет мандата ...", – заявил спикер.

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При этом Дюжаррик заверил, что взгляд генсека ООН на этот вопрос "очень четкий, и он отвечает резолюции Генеральной Ассамблеи о территориальной целостности Украины".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек ООН выставил требования Украине по Крыму, призвав упростить процедуру посещения полуострова, а также доступа его жителей ко всем госуслугам, предоставляемым в других частях страны.

Что касается выборов в оккупированном Крыму, то четкую позицию ранее выразили дружественные Украине страны, которые осудили РФ – Литва, Латвия, Грузия, Польша и другие.

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