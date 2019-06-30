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"Мы многим обязаны России": Макрон собрался с поездкой в РФ

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Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы над нацистами во Второй мировой войне, которое состоится в 2020 году.

Об этом он сказал российским журналистам на саммите G20 в японской Осаке, пишет российский "Интерфакс".

"Господин Путин меня пригласил, и я буду там. Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся", – заявил французский президент.

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Ранее Макрон сообщал, что предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии.

Путин и Макрон

Путин и Макрон

Как писал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

В РФ сообщили, что лидеры стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.

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Персоны
Владимир ПутинЭммануэль Макрон
Место
Россия
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Н Олег
Н Олег
75 -ю годовщину уничтожения ОУН-УПА, дивизии СС Галичина и карательного батальона Нахтигаль -- я так понимаю -- галицайцам придёца отмечать на кладбишшах стопариком горилки и кусочком чёрного хлеба в одиночестве ... поляки точно не приедут ... вот может шпроты -- у них тоже батальоны СС в почёте...
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hunt andres
hunt andres
Респект.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это к вопросу кто внёс больше вклад в победу...Животные у вас ведь тоже дата круглая..К вам кроме шпрот и поляка кто приедет???
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