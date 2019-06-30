"Мы многим обязаны России": Макрон собрался с поездкой в РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы над нацистами во Второй мировой войне, которое состоится в 2020 году.

Об этом он сказал российским журналистам на саммите G20 в японской Осаке, пишет российский "Интерфакс".

"Господин Путин меня пригласил, и я буду там. Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся", – заявил французский президент.

Ранее Макрон сообщал, что предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить ситуацию в Иране и Сирии.

Путин и Макрон

Как писал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

В РФ сообщили, что лидеры стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.

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