"Мы — империя, вы — случайность": топ-пропагандист Кремля решил оспорить независимость Украины

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в очередной раз продемонстрировал свою историческую некомпетентность и заявил, что независимость Украины — это всего лишь случайность (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его мнению, суверенное государство не должно было получить ее, навсегда оставшись частью Российской империи. Такую захватническую риторику он озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1".

"Понятие "независимость Украины" довольно забавно, не правда ли? То есть, давайте вспомним 1916 год. Что там с Украиной было? Часть Российской империи", — высокомерно высказался он.

Однако российский политолог Андрей Окара напомнил пропагандисту, что Россия равно, как и Украина, также входила в состав данного государственного формирования.

Несогласие с прокремлевской позицией вызвало раздраженность у Соловьева и он за неимением конструктивных аргументов вновь обратился к своему любимому приему — восхвалению страны-агрессора и ее позиционированию как сверхдержавы.

"Вот Россия и осталась Российской империей. А украинская государственность — это спорадическое, случайное и быстро исчезающее", — ехидно высказался "рупор Кремля".

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев пригрозил Киеву вторжением танковой колонны во главе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.