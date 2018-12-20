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''Мы их побили очень сильно!'' Трамп заявил о военном успехе в Сирии

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Президент США Дональд Трамп обратился к американскому народу в связи с выводом американских войск из Сирии и в очередной раз заявил о победе.

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИГИЛ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", — сказал он в видеообращении, выложенным в его Twitter.

Он выразил сожаление, что приходилось сообщать семьям и близким военнослужащих, о том, что они были убиты в военных действиях.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Скриншот с видео

"Вы увидите скоро американских героев. Американские военные — великие герои всего мира, потому что они боролись с ИГИЛ, которое вредит всему миру", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.

Пропаганда Кремля бурно отреагировала на это заявление. Так, в РФ решили, что, таким образом, они якобы выиграли войну в Сирии.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да весь мир выдел, как вы "били", пока Россия не вписалась, Игил только расширялся
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