''Мы их побили очень сильно!'' Трамп заявил о военном успехе в Сирии

Президент США Дональд Трамп обратился к американскому народу в связи с выводом американских войск из Сирии и в очередной раз заявил о победе.

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИГИЛ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", — сказал он в видеообращении, выложенным в его Twitter.

Он выразил сожаление, что приходилось сообщать семьям и близким военнослужащих, о том, что они были убиты в военных действиях.

Дональд Трамп Скриншот с видео

"Вы увидите скоро американских героев. Американские военные — великие герои всего мира, потому что они боролись с ИГИЛ, которое вредит всему миру", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии.

Пропаганда Кремля бурно отреагировала на это заявление. Так, в РФ решили, что, таким образом, они якобы выиграли войну в Сирии.