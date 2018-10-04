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Илья Вайцман
Илья Вайцман
IT-security officerВсе статьи автора

Мы гораздо ближе к Третьей мировой войне, чем думали

1.4т

...Встретились как-то в лондонском отеле представители двух важнейших профессий из разных стран и принялись проблемы очистки Англии от бомжей обсуждать..

Вообще говоря, вчерашний поток сознания путина оставил тягостное впечатление. То, что наш "нацлидер" давным-давно живет в мире собственных болезненных фантазий уже много лет как секрет Полишинеля, но чтобы так прорвало...?! Фактически, признаться в том, что химическая атака была государственным актом войны, и заявить, что это нормально?! И это на публичном мероприятии.

Предполагая сохранение у путина хоть каких-то остатков самоконтроля, трудно себе представить, какую адскую жуть он несет в закрытом кругу заглядывающих в рот "соратников".

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Я боюсь, что мы гораздо ближе к Третьей мировой, чем думали раньше. На "часах Судного дня" даже не без пяти минут полночь, а без пяти секунд. И не надо мне доказывать, что "это невозможно", "ракеты протухли", "у них там семьи и деньги". Ерунда это. Технически возможно, а воли начать безумия в черепе "нацлидера" хватит.

Что? Нет, это у него был не кокаин, это своё, органическое.

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Автор
Илья ВайцманИлья Вайцман
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Ильи Вайцмана
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