Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных украинских наименований целому ряду частей российской армии. Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк — "гвардейский Нежинский" – ред.

Ни в коем случае не надо разгонять панику. Политический повод для масштабных боевых действий со стороны России на сегодня полностью отсутствует. Мотивация РФ для начала масштабной войны на европейском континенте отсутствует полностью. Угроза санкций и противостояния Запада в случае начала войны будет просто колоссальной и катастрофической для России. Путин это прекрасно понимает, поэтому ищет другие пути и способы построения диалога с Западом и Штатами. О войне не может быть и речи. Им достаточно той войны, которая идет на востоке Украины, такая перманентная и необъявленная. За счет этого они консолидируют свое общество, показывая, что вот мы дальше боремся с киевской хунтой и с бандеровцами. Это вполне достаточно, но тяжело вести и эту войну.

Присваивая почетные украинские наименования целому ряду частей российской армии, Путин обновляет историю Великой отечественной войны. Именно Великой отечественной. Российская Федерация обновляет и переписывает историю этой войны под себя. Они потеряли довольно большой арсенал в плане идеологии. Потеряли, например, Самаро-Ульяновскую военную дивизию, которая когда-то стояла во Львове, потеряли 25-ю Чапаевскую и еще ряд частей и подразделений, которые носили почетные названия, присвоенные им ранее.

Этими наименованиями россияне зацепили не только Румынию, но и Германию и Польшу. Таким образом, они определяют роль и место Российской Федерации, кстати страны, которой не существовало в период Второй мировой. Поэтому они выделяют Великую отечественную и так ее героизируют, что эта война становится основной. Тогда как Вторая мировая – это просто эпизод Великой отечественной.

Новости Эхо минувшей войны

Следующим шагом будет обращение Министерства культуры и туризма РФ к этим странам об установке памятных знаков. О том, что эти полки принимали участие в боях. Потом они приедут туда возлагать цветы, будут делать инсталляции, попросят поставить памятник… То есть, это целая идеологическая программа по популяризации России, возвеличивания ее роли и места даже в истории.

У россиян нет завтрашнего дня, они живут вчерашним днем. Ведь сегодняшний день у них это кризис, постоянная борьба между холодильником и телевизором, разжигание вооруженных конфликтов в разных странах - Сирии, Украине, Нагорном Карабахе, Осетии и Абхазии, Приднестровье. Поэтому у них такой тезис, что вот мы герои, мы встаем с колен, мы великая страна. Но свое величие они ищут в прошлом, потому что в настоящем и будущем этого величия нет.