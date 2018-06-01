Историю с покушением на Аркадия Бабченко я бы разделил на две части. Первая – сам Бабченко, по поводу которого сейчас идет дискуссия, имел ли он право так поступать и столь плотно сотрудничать с СБУ? Если бы ко мне пришли и положили передо мной доказательства, что на меня готовят покушение, я бы поступил точно так же, как и Бабченко. Кроме того, раз он посмотрел документы и посчитал их доказательными, то критиковать его нет смысла – мы этих документов не видели.
Вторая история – это сама операция. Сейчас появилось множество версий, которые одновременно и серьезные, и наивно-смешные. Главный задержанный объявляет, что работал чуть ли не на СБУ. И что вся операция, в которой он принимал участие, была исключительно для того, чтобы выявить контакты, которые идут "наверх". Я напомню, что мы с вами уже это слышали от госпожи Савченко, которая заявила, что все ее разговоры об оружии и террористических актах были исключительно для того, чтобы проверить, хорошо ли работает СБУ.
СБУ сработало: Савченко сидит в СИЗО, туда же отправился и главный подозреваемый в организации террористического акта против Бабченко.
Остается надеяться, что СБУ и правоохранительные органы Украины будут доказательными, и когда будет суд – положат на стол судьи неопровержимые доказательства той версии, которой они сейчас придерживаются.
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