"Мы были в восторге": в США врачи спасли жизнь больному с COVID-19, используя плазму крови

Антон Малиновский Мир 19:22, 24.04.2020

В США врачи спасли жизнь мужчине, умирающему от COVID-19, благодаря экспериментальному методу лечения с использованием плазмы крови.

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Как сообщает DailyMail, в центре UMass Memorial в Вустере, штат Массачусетс, находился мужчина с тяжелыми осложнениями от COVID-19 – с каждым днем ему становилось все хуже. Он был подключен к аппарату ИВЛ и тот работал почти на полную мощность.

Тогда врачи решили испытать экспериментальный способ и применить лечение с использованием реконвалесцентной плазмы. Гематолог Джонатан Гербер рассказал, что не был уверен в том, что этот метод сработает, однако, пациенту стало лучше уже через несколько часов.

"Мы были просто в восторге. Это сработало лучше, чем я ожидал. Это лучшее, на что мы могли надеяться", – поделился он.

В США врачи спасли жизнь больному с COVID-19, используя плазму крови
DailyMail

Суть этого метода лечения в следующем: у людей, которые выздоровели от COVID-19, вырабатываются антитела. После эти люди жертвуют свою кровь и её вводят больному. Утверждается, что при введении такой крови организм человека заимствует чужие антитела, которые могут успешно бороться с болезнью. И хотя такой метод не может обеспечить пожизненную защиту человека от вируса, но может спасти его от смерти.

Сейчас ученые исследуют этот метод, как достаточно перспективный, а в США проводят его клинические испытания с участием 600 пациентов.

В США врачи спасли жизнь больному с COVID-19, используя плазму крови
DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские врачи установили, что люди с второй группой крови более уязвимы перед китайским коронавирусом COVID-19, а наиболее устойчивы с первой.

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