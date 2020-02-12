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12 февраля • обновлено в 12:48
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"Мы будем стрелять везде": Эрдоган пригрозил масштабными ударами по Сирии

1.9т
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Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил, что Анкара начнет полномасштабные удары по сирийским войскам, если пострадает еще хоть один турецкий военнослужащий в провинции Идлиб.

Такой ультиматум он поставил сирийскому президенту Башару Асаду. В противном случае, Эрдоган грозиться, что его армия будет действовать вне границ Идлибского и Сочинского меморандумов о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, пишет РБК.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган

sprotyv.info

"Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб в пунктах наблюдения и в других местах", – заявил он.

Президент Турции также обвинил войска сирийского президента Башара Асада, а также Иран и Россию в атаках на провинцию Идлиб.

"В Идлибе режим (Асада), действующие вместе с ними российские силы и поддерживаемые Ираном боевики нападают на гражданское население", – сказал Эрдоган.

Между тем появилась информация о переброске на север Сирии дополнительных подразделений турецкой армии. По словам очевидцев, турецко-российскую границу перешли две армейские колонны с десятками танков и бронетранспортеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и президент Сирии Башар Асад 15 января нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения.

Также погибли пятеро турецких военнослужащих.

В ответ турецкие силы сбили вертолет, уничтожили два танке и зенитную установку, а также "нейтрализовали" более 50 сирийских военнослужащих.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Башар Асад Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Сирия
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