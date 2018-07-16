"Мы будем соперничать": Трамп объяснил слова о "конкуренте"-Путине

Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина конкурентом, отвечая на вопрос относительно поставок газа в Европу.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи в Хельсинки.

"Я назвал его конкурентом, хорошим конкурентом. Это комплимент, положительная метафора. Мы будем продолжать конкурировать. Не знаю, будет ли это соответствовать интересам Германии. Но мы будем соперничать", - подчеркнул американский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля на саммите НАТО президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.