МВД Беларуси сообщило о задержании более двух тысяч протестующих
В ночь с 10 на 11 августа в Беларуси задержано более двух тысяч протестующих.
Как сообщила пресс-служба МВД Беларуси, отмечены "очаговые сборы граждан" в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.
"Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", – говорится в сообщении.
В частности, в МВД отметили, что в Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью.
"На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями", – подчеркнули в ведомстве.
В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск "были вынуждены активно применять спецсредства" для пресечения противоправных действий.
Как писал OBOZREVATEL:
протесты в Беларуси утихли после семичасового противостояния людей с силовиками. По состоянию на три часа ночи 11 августа протестующих вытеснили с центра Минска и сняли оцепление.
После протестов десятки людей с сильными ожогами, осколочными и пулевыми ранениями попали в военный госпиталь Минска.
В сети появилось видео с переполненным внутренним двором Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников акций протеста.
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