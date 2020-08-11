МВД Беларуси сообщило о задержании более двух тысяч протестующих

Мирослав Семенюк Мир 15:03, 11.08.2020 Обновлено: 15:24, 11.08.2020

В ночь с 10 на 11 августа в Беларуси задержано более двух тысяч протестующих.

Как сообщила пресс-служба МВД Беларуси, отмечены "очаговые сборы граждан" в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

"Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", – говорится в сообщении.

В частности, в МВД отметили, что в Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью.

"На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями", – подчеркнули в ведомстве.

В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск "были вынуждены активно применять спецсредства" для пресечения противоправных действий.

Как писал OBOZREVATEL:

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