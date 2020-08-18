МВД Беларуси сообщило о третьей жертве протестов

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило еще одну смерть во время протестов в стране. В частности, 16 августа на Партизанском проспекте в Минске погиб 19-летний парень.

Известно, что трагедия произошла примерно в 03:20. На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль Renault. Об этом сообщает портал Nnaviny.by.

Отмечается, что до этого белоруса якобы просили перейти на тротуар, но тот не отреагировал. Умер он от полученных травм в результате ДТП.

"На Партизанском проспекте водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части", – цитирует издание представителя белорусского МВД Ольгу Чемоданову.

Она же утверждает, что парень "был участником массовых мероприятий, которые проходят в Минске в последние дни".

Кадры с места ДТП во время протестов в Минске, в котором погиб 19-летний парень

По ее словам, то, что "непосредственно перед наездом парень находился на проезжей части", заметил водитель Volkswagen и предупредил его об опасности, попросив уйти с дороги.

"Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время попал под колеса другого автомобиля", – добавила Чемоданова.

Как сообщал OBOZREVATEL: