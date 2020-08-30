МВД Беларуси обвинил протестующих в нападении: в сети указали на подвох

Во время акции протеста в Минске силовики задержали трех человек за нападение на авто милиции.

В Минске в воскресенье, 30 августа, задержали трех участников акции протеста за нападение на служебный автомобиль милиции.

Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Около 14:40 возле площади Независимости толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его.

По словам представителя милиции, спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.

"С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы", – написала Чемоданова.

Она уточнила, что среди задержанных – тренер по футболу, участник фанатского движения известного футбольного клуба и еще один ранее судимый житель Минска.

Представитель МВД выложила видео нападения на автомобиль.

В МВД Беларуси заявили о нападении на машину милиции. Telegram пресс-секретаря МВД Беларуси

В то же время Telegram-канал Мая краіна Беларусь, проанализировав запись, пришел к заключению, что нападение на милицейскую машину – постановка. Издание привело четыре доказательства своего мнения.

Нападение на милицейский автомобиль было постановкой. Telegram-канал Мая краіна Беларусь

“1. На ходу выпускают человека, которого тут же начинают преследовать.

2. Оператор снимает не демонстрантов, которые слева, а дорогу и постоянно косится на бусик.

3. Когда преследуют мужчину, на дороге стоит другой мужчина в красно-белой футбольной майке, который кидает пластиковую бутылку в тихарей. Затем небольшая постановка как бы драки тихаря и этого мужчины. И потом мужчина начинает уже кидаться и бить подоспевших на подмогу протестующих. Не выдержала душа ментовская. Ну мы не виним, чай не МХАТ заканчивали.

4. По иронии судьбы из ниоткуда появляется ещё один мужчина в красно-белой футбольной майке, на которого фокусируется оператор и который как раз разбивает лобовое стекло”, – написал Telegram-канал.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые жители Беларуси остались с разбитыми автомобилями во время протестов. Как известно, даже силовики нападали на машины, нанося повреждения.

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