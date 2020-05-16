Мужчины в арабских странах болеют коронавирусом чаще женщин: выяснился важный факт

Мужчины в арабских странах Персидского залива болеют коронавирусом COVID-19 чаще женщин, потому что им трудно отказаться от привычных традиций.

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Как рассказала РИА Новости катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман, согласно традициям арабских стран женщины больше проводят времени дома, чем мужчины.

Названа особенность распространения COVID-19 в арабских странах

"Общество в странах Персидского залива строится на ежедневном взаимодействии и встречах с родственниками и друзьями, прежде всего, между мужчинами за пределами дома. Это общение имеет форму мужских посиделок в специальных отдельных помещениях при домах, называемых меджлисами", – пояснила она.

По словам эксперта, обычно арабские мужчины проводят дома только несколько часов в день, поэтому им было сложно придерживаться самоизоляции на протяжении месяцев.

Кроме того, отметила Абдеррахман, работа также является причиной заболеваемости среди мужчин. К примеру, на паспортном контроле в аэропортах гораздо реже работают женщины.

При этом она не считает, что принятая у мусульманских женщин одежда, в частности, закрывающий лицо никаб и перчатки, помогли женщинам в регионе уберечься от коронавируса.

"Во-первых, далеко не все женщины в Персидском заливе закрывают лицо никабом или носят на руках перчатки в общественных местах, во-вторых, нет никаких подтверждений, что никаб может защитить от проникновения вируса, он все равно оставляет лицо открытым снизу, и воздух может свободно поступать, даже в никабах женщинам следует носить маски", – сказала исследователь.

Ранее Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщало, что среди заболевших коронавирусом в стране соотношение женщин и мужчин составляет один к пяти.

Как писал OBOZREVATEL, коронавирус может дольше оставаться в теле мужчины, поскольку способен проникать в яички.

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