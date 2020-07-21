Мужчину нашли живым спустя четыре месяца после его похорон. Фото

Карина Бондаренко Мир 09:52, 21.07.2020 Обновлено: 10:24, 21.07.2020

В Египте мужчину обнаружили живым спустя четыре месяца после его похорон.

Мохаммеда Эль-Гаммаля случайно заметили ночью, когда он ходил по кладбищу, и доставили в полицейский участок. Там выяснилось, что родственники давно похоронили мужчину, пишет Youm 7.

По словам родных найденного мужчины, он страдал психическими расстройствами и часто уходил из дома. В последний раз его поиски не увенчались успехом. Его семье позвонили из клиники, сообщив, что к ним поступило тело мужчины.

Мужчину обнаружили живым на кладбище
youm7.com

Родственники почти единогласно опознали в нем Мохаммеда и приняли решение провести похороны, не дождавшись результата теста ДНК. Где мужчина находился все это время – неизвестно.

Мохаммеда Эль-Гаммаль
youm7.com

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Мир

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