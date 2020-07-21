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Мужчину нашли живым спустя четыре месяца после его похорон. Фото

Карина Бондаренко
Мир
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Мужчину нашли живым спустя четыре месяца после его похорон

Мужчину нашли живым спустя четыре месяца после его похорон. Коллаж

В Египте мужчину обнаружили живым спустя четыре месяца после его похорон.

Мохаммеда Эль-Гаммаля случайно заметили ночью, когда он ходил по кладбищу и доставили в полицейский участок. Там выяснилось, что родственники давно похоронили мужчину, пишет Youm 7.

По словам родных найденного мужчины, он страдал психическими расстройствами и часто уходил из дома. В последний раз его поиски не увенчались успехом. Его семье позвонили из клиники, сообщив, что к ним поступило тело мужчины.

Мужчину обнаружили живым на кладбище

Мужчину обнаружили живым на кладбище youm7.com

Родственники почти единогласно опознали в нем Мохаммеда и приняли решение провести похороны не дождавшись результата теста ДНК. Где мужчина находился все это время – неизвестно.

Мохаммеда Эль-Гаммаль

Мохаммеда Эль-Гаммаль youm7.com

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Египет
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