Мужчина с гранатой, захвативший заложников в Тбилиси, озвучил требования. Видео

Человеком, который захватил заложников в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси, оказался Леван Зурабишвили. Он озвучил свои требования к власти.

Видео с заявлением злоумышленника обнародовал телеканал "Рустави 2". На кадрах видно, что мужчина держит в руке предмет, похожий на гранату.

"Первое – пусть соберутся в парламенте все парламентарии Грузии, которые были до выборов и кто также принимает участие в выборах. Второе – пусть издадут закон, запрещающий в масштабе всей страны азартные игры. Неважно, будут они в интернете или где бы то ни было", – заявил мужчина.

Он также потребовал снизить годовую ставку по банковским кредитам до семи процентов, уменьшить цены на лекарства и поднять пенсии.

На кадрах видно, что человек, вероятно, находится под действием алкоголя или наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели, где захватил девять заложников.