Мужчина с двумя негативными тестами на COVID-19 стал причиной вспышки в Новой Зеландии

В Новой Зеландии путешественник, находящийся на карантине и дважды получивший отрицательный тест на коронавирус (COVID-19), стал причиной новой вспышки заболевания.

Как пишет Daily Mail, мужчина провел в изоляции 14 дней в новозеландском Крайстчерче и не имел никаких симптомов коронавируса.

Теперь эксперты уверены, что после того, как он покинул карантин в отеле, то заразил шестерых человек. Еще как минимум 31 человек, находившийся в тесном контакте с подтвержденными случаями, также мог заразиться.

Местные специалисты допускают, что у путешественника был необычно долгий инкубационный период COVID-19.

"Мы видели доказательства этого за рубежом, что есть люди, у которых инкубационный период длится намного дольше", – заявил ученый Шон Хенди.

Другое возможное объяснение заключается в том, что "что-то пошло не так" в изолированном помещении, что привело к нарушению карантинного контроля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в Новой Зеленадии заявляли о полном отсутствии случаев COVID-19 за последние 100 дней.