Мужчина открыл стрельбу возле церкви в центре Нью-Йорка. Фото и видео

Неизвестный мужчина открыл огонь возле церкви в Нью-Йорке. Полиция подстрелила его и задержала. От полученных ранений стрелок скончался.

Как пишет New York Post, инцидент произошел 13 декабря в Гарлеме на ступеньках кафедрального собора Иоанна Богослова после рождественского выступления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Стрельба произошла в соборе Иоанна Богослова . nydailynews.com

Телеканал ABC7 уточняет, что в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина открыл по ним огонь. Полицейские подстрелили стрелка.

Его госпитализировали. Изначально была информация, что мужчина в тяжелом состоянии. По данным Daily News, раненый скончался. О других пострадавших информации нет.

Стрельба произошла после рождественского концерта. nydailynews.com

"Мы устраивали праздничный концерт на ступеньках. Как только все закончилось, один из присутствующих вытащил два пистолета и начал стрелять в воздух. Он кричал, чтобы полиция застрелила его", – рассказал преподобный Патрик Маллой.

Полиция выводит людей из собора. nypost.com

Отмечается, что сам собор закрыт для посетителей из-за коронавируса. Однако на его лестнице проводился рождественский концерт. Это стало первым публичным мероприятием церкви с начала пандемии.

Инцидент произошел возле собора Иоанна Богослова. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в торговом центре Mayfair Mall в американском штате Висконсин произошла стрельба, в результате которой ранения получили восемь человек.